Tabasco
Trabajadores petroleros marchan "de luto" en Tabasco por contrato colectivo que señalan de “leonino"Encabezados por su dirigente, José de Jesús Zamudio Aguilera, los manifestantes señalaron que han perdido derechos laborales, en particular en jubilaciones, y propusieron un convenio directo entre Pemex y el sindicato para revertir afectaciones.
VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Vestidos de negro, trabajadores de la Sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) marcharon en esta capital para denunciar trato indigno, afectaciones a pensiones y un Contrato Colectivo de Trabajo que calificaron de “leonino”.
Encabezados por su dirigente, José de Jesús Zamudio Aguilera, los manifestantes señalaron que han perdido derechos laborales, en particular en jubilaciones, y propusieron un convenio directo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sindicato para revertir afectaciones, incluida la jurisprudencia 2031645.
La movilización se realizó en el contexto del aniversario de la Expropiación Petrolera, donde los inconformes expresaron su rechazo a lo que consideran un deterioro de sus condiciones laborales.
El líder también criticó la administración de Pemex por carecer, dijo, de perfiles técnicos, y sostuvo que el esquema de Afores del Anexo 16 perjudica a los trabajadores.
Asimismo, acusó a dirigentes de simular desconocimiento del problema para mantener privilegios y llamó a la base a organizarse.