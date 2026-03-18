Trabajadores petroleros marchan "de luto" en Tabasco por contrato colectivo que señalan de “leonino"

Sección 44 del STPRM marchó en contra de un contrato colectivo presuntamente "leonino". Foto: Facebook: Hermes San

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Vestidos de negro, trabajadores de la Sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) marcharon en esta capital para denunciar trato indigno, afectaciones a pensiones y un Contrato Colectivo de Trabajo que calificaron de “leonino”.

Encabezados por su dirigente, José de Jesús Zamudio Aguilera, los manifestantes señalaron que han perdido derechos laborales, en particular en jubilaciones, y propusieron un convenio directo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sindicato para revertir afectaciones, incluida la jurisprudencia 2031645.

La movilización se realizó en el contexto del aniversario de la Expropiación Petrolera, donde los inconformes expresaron su rechazo a lo que consideran un deterioro de sus condiciones laborales.

El líder también criticó la administración de Pemex por carecer, dijo, de perfiles técnicos, y sostuvo que el esquema de Afores del Anexo 16 perjudica a los trabajadores.

Asimismo, acusó a dirigentes de simular desconocimiento del problema para mantener privilegios y llamó a la base a organizarse.