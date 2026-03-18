Tribunal revocó la sanción contra la activista Emma Zermeño por mensajes contra Almendra Negrete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como era de esperarse, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción impuesta contra la activista y funcionaria estatal sinaloense Emma Zermeño López, por mensajes privados en los cuales hablaba en malos términos de la diputada local por Morena, Almendra Negrete Sánchez.

Los magistrados del tribunal electoral aprobaron hoy el proyecto de resolución de Felipe de la Mata Pizaña, el cual planteaba que los mensajes que Zermeño envió a través de WhatsApp “gozan de la protección constitucional e inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, y que determinar una sanción con base en una captura de pantalla “generaría un incentivo para la obtención irregular de comunicaciones privadas”.

Durante la sesión de hoy, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho refrendó que los contenidos de mensajes privados no entran en el ámbito de la legislación electoral, y no pueden constituir el delito de violencia política contra mujeres en razón de género, menos aún ser motivo de censura.

La Sala Superior tumbó la decisión de la Sala Regional de Guadalajara de sancionar a Zermeño con una multa de 300 mil pesos por violencia política en razón de género, con base en capturas de pantalla presentadas por Negrete, quien las recibió de Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, un otrora amigo de Zermeño que es asesor suplente de la diputada.

“Esta conversación escrita en mensajes no fue colocada o filtrada por un tercero; no se colocó en un ámbito abierto o público. Lo que pasó es que uno de los intervinientes en la conversación le da a conocer a la persona de quien se expresan opiniones y críticas ríspidas, e incluso estereotipadas, que esta conversación tuvo lugar”, señaló la magistrada Valle.

En las pláticas que sostuvo con Ramírez, Zermeño, quien labora actualmente en la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, hablaba mal de Negrete, y aseveraba entre otras cosas que le dieron el cargo de diputada por ser “la única mujer y lesbiana disponible”.