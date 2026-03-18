"Yo no doy declaraciones, respeten mi decisión": dice Adán Augusto sobre señalamientos en su contra

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de Morena, Adán Augusto López, se negó a dar declaraciones a la prensa en el Senado de la República, luego de que se le cuestionara sobre sí ha ido a declarar por su vínculo con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, ahora acusado de ser líder de La Barredora.

Previo al inicio de Sesión del Pleno, el senador Adán Augusto López dijo que él no da declaraciones y pidió que respeten su decisión, así como él respeta los cuestionamientos de la prensa. “Con mucho gusto platico con ustedes lo que quieran, pero yo no doy declaraciones y no habló sobre temas políticos”.

—¿Oiga senador no ha sido usted llamado a declarar por alguno de los señalamientos que le han hecho? —se le preguntó.

—Yo no doy declaraciones. Respeten mi decisión de no dar declaración. Así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar o cuestionar. Ustedes respeten mi decisión el que a mí no me gusta dar declaraciones.

—¿O sea ya no va a dar declaraciones?

—Yo nunca he dado declaraciones.

—¿Pero el servicio público no obliga a informar a la ciudadanía?

—Los que tengan la obligación que lo hagan.

—Pero usted también es servidor público.

—Donde dice que yo a la ciudadanía le tengo que dar declaraciones. Yo a la ciudadanía le informo todos los días, en las calles, en los recorridos.

—Por los señalamientos que le hacen.

—No yo no doy nada.

El morenista tampoco respondió si va a ser coordinador territorial y se limitó a dar las gracias.