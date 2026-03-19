Así reaccionó Sheinbaum a la presentación que hizo el PRI de Rosario Robles a “Defensores de México”

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nuevísimos perfiles”, ironizó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el anuncio del PRI de abrirle la puerta del partido a Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era dirigente de la nación del PRD.

“Nuevísimos, muy nuevos, nuevísimos perfiles”, esa fue su reacción inmediata mientras se le hacía el planteamiento; sin embargo, al consultarle directamente su opinión sobre el hecho, respondió: “Sin comentarios”.

Enseguida volvió a ironizar: “…pero sí son muy nuevos perfiles”.

Este miércoles, presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó a los “Defensores de México”, el equipo que tendrá trabajo territorial para la defensa del voto hacia las elecciones intermedias de 2027, al estilo de Morena para actos anticipados de campaña.