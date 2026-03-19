Cámara de Diputados aprueba convocatoria para elegir a tres consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para de elegir a los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que remplazarán de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

La convocatoria fue aprobada por 408 votos a favor y 35 en contra y fija que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, quienes podrán entregar su documentación de manera digital.

La evaluación será del 30 de marzo al 17 de abril y para el 20 de abril el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

El 22 de abril se remite a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las propuestas de las personas aspirantes por parte de la Jucopo y se prevé que ese mismo día se realice la votación en el Pleno.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo habrá insaculación en la Sesión ordinaria del 28 de abril y de no realizarse la insaculación en San Lázaro, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitirá el 29 de abril al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que proceda a la designación mediante insaculación, de las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.