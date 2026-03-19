Confirman captura y posterior liberación de Mónica, hija de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que se divulgara en redes sociales y medios de comunicación la detención de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada en un operativo en El Salado, Sinaloa, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), el Gabinete de Seguridad confirmó el arresto y la posterior liberación por considerar que “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra” (sic), así como la muerte de 11 presuntos integrantes de la facción de “Los Mayos”.

En una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad, compuesto por la Semar, las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el operativo en diversos municipios de Sinaloa, llevado a cabo por personal de la Semar y la Armada de México, “como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en el estado de Sinaloa para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia”.

Según el documento, los marinos incursionaron en un domicilio “relacionado con una célula delictiva de la facción ‘Los Mayos’, del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal”.

El Gabinete de Seguridad explicó que en el lugar se encontraba “una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.

Según el breve comunicado, durante el mismo operativo se localizó otro inmueble, desde donde “el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque” de integrantes de “Los Mayos”, quienes se encontraban en el lugar.

Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida”, indicó el Gabinete de Seguridad.

Tras señalar que en el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico, las instituciones informaron que mantienen “presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población”.

Según medios locales, el operativo naval inició antes de las 9:00 horas en la comunidad de El Álamo, sindicatura de El Salado, y reportaron que los habitantes de la comunidad bloquearon caminos al tiempo que exigían la libración de Zambada Niebla.

Pese a que el Gabinete de Seguridad sostiene que en México no hay investigaciones abiertas contra la hija de “El Mayo” Zambada, la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la tiene identificada como parte de la estructura criminal, en el lavado de dinero a través de empresas fachada.

En mayo de 2007, Mónica Zambada Niebla formó parte de una lista de 12 personas y seis empresas, que integraban una red financiera de su padre, Ismael Zambada.

Según esa lista divulgada por la DEA, en ella estaban Rosario Niebla Cardoza, madre de Mónica, y sus tres hermanas, María Teresa, Midiam Patricia y Modesta Zambada Niebla.

Mónica Zambada Niebla, es hermana de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias el “Vicentillo” quien es testigo protegido de Estados Unidos, tras ser extraditado en 2010, acusado de tráfico de cocaína y heroína.