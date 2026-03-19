Consulta para revocación de mandato sería el peor cálculo de Morena: Jorge Romero

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, en conferencia de prensa, el miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que, si Morena quiere adelantar la revocación de mandato en el “Plan B”, el partido oficialista está haciendo el peor calculo que jamás haya hecho.

En conferencia de prensa en el Senado, junto a sus coordinadores parlamentarios, el dirigente albiazul resaltó que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum va en picada con 17 puntos desde agosto.

“La están calculando muy mal. Y nosotros en Acción Nacional lo dejamos claro: si quiere la presidenta estar en las boletas en 2027, adelante. Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto. Al contrario, insistimos: están haciendo quizá el peor cálculo que hayan hecho antes.

“¿Con base en qué lo decimos? Primero, con todo respeto para la investidura de dama y de presidenta de la República. Pero con ese respeto se los decimos: lleva 17 puntos en caída desde agosto. Aun quedándose después de una revocación de mandato, los números van a ser profundamente reveladores”, explicó.

Romero Herrera advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum debe cuidarse más de uno que otro gobernador de Morena que de los partidos de oposición.