Detienen en Tlapa, Guerrero, a Ubaldo Segura Pantoja, integrante del Frente Popular de la Montaña

Ubaldo Segura Pantoja, integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM). Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Ubaldo Segura Pantoja, integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM), fue detenido ayer por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlapa.?

Se presume que su detención podría estar relacionada a las acciones para boicotear las elecciones en 2015, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El dirigente de 74 años fue arrestado por policías ministeriales federales el miércoles a la 1 de la tarde en su domicilio, ubicado en la colonia Tepeyac, de Tlapa, en la región de la Montaña.

Minutos después de las 4 de la tarde se informó que era trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.

Y luego fue puesto a disposición de un juez federal en el estado de Puebla.

Telésforo Aguilar Villanueva, integrante de la Comisión Política del FPM informó que desconocen los delitos por los que fue detenido Segura Pantoja y anunció movilizaciones en Tlapa y Chilpancingo para exigir su liberación.

"Es una persecución contra quienes han exigido justicia por Arnulfo Cerón, por los 43 de Ayotzinapa y por la libertad de los presos políticos", expresó en entrevista telefónica.

De manera extraoficial se conoció que la aprehensión podría estar relacionado con delitos

electorales, derivados de las acciones del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para boicotear las votaciones del 2015 en Tlapa, en apoyo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Ubaldo Segura ha sido integrante del Frente Popular Revolucionario (FRP), del MPG y actualmente del FPM.