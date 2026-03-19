Juicio contra Caro Quintero será el 8 de marzo del 2027 en New York

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El juicio contra el narcotráficante Rafael Caro Quintero será el 8 de marzo de 2027. El líder del histórico Cártel de Guadalajara es señalado como el asesino del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

Tras una audiencia de seguimiento celebrada en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, se estableció que el juicio para el siguiente año. Por su parte, la fiscalía estadunidense refirió que no tiene intención de abrir oportunidades de negociación y que el objetivo es la sentencia a cadena perpetua.

El "R1" tiene actualmente de 73 años de edad. De manera preliminar, la próxima audiencia de seguimiento se llevará a cabo tentativamente el 17 de junio.

En su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan, el capo mexicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.

La afrenta de la DEA

Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, fue un fundador del Cártel de Guadalajara en la década de 1970, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Este cártel se dedicó principalmente al tráfico de marihuana a gran escala hacia Estados Unidos. Caro Quintero es acusado de ser el principal responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar en 1985, un caso que marcó un hito en las relaciones entre México y Estados Unidos y en la lucha contra el narcotráfico.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigía a almorzar con su esposa. Fue interceptado por sicarios del cártel, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien también trabajaba con la DEA. Ambos fueron llevados a una casa en la calle Lope de Vega 881, propiedad de Caro Quintero, donde fueron torturados durante más de 30 horas para obtener información sobre las operaciones de la DEA. Camarena fue asesinado, con evidencias de tortura extrema, incluyendo perforaciones en el cráneo con un tubo de metal y costillas rotas.

Caro Quintero huyó a Costa Rica, pero fue capturado en 1985 y extraditado a México, donde fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y Zavala. Sin embargo, en agosto de 2013, fue liberado tras 28 años de cárcel debido a un tecnicismo legal, lo que generó una fuerte controversia y tensiones con Estados Unidos. Tras su liberación, Caro Quintero retomó actividades de narcotráfico y fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI.

En julio de 2022, fue recapturado en Sinaloa, México, por la Marina, en una operación que resultó en la muerte de 14 militares mexicanos tras el desplome de un helicóptero Blackhawk.

El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes.