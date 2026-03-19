La CNTE rechaza “mesas dilatorias” ofrecidas por Sheinbaum con funcionarios federales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el segundo día de su paro nacional de 72 horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron las “mesas dilatorias” ofrecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con funcionarios federales que “no tienen capacidad de resolución”; insistieron en reunirse directamente con la mandataria federal.

Con ese posicionamiento, cientos de maestros disidentes iniciaron el bloqueo en distintos puntos del Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, con lo que se ven afectados miles de peatones, usuarios de transporte público y automovilistas; se prevé su retiro hasta las 18 horas.

En conferencia en la esquina de Reforma y la avenida Juárez, Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, recordó que los representantes del magisterio disidente se han reunido tres veces con la jefa del Ejecutivo para reiterarle “que sí hay presupuesto para abrogar la Ley del Issste 2007”, una de sus principales demandas.

Según dijo, en el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, se reunieron varias veces, pero les negaban la abrogación con el argumento de que el gobierno “no tenía mayoría en el Congreso”. Acusó que la explicación de la administración actual es “porque no hay recursos, lo cual hemos insistido es falso”.

Entonces, propuso generar “un proceso para alcanzar pensiones dignas para todos los trabajadores, no sólo el magisterio”. Acusó que en la Ley del ISSSTE no se tiene “ninguna propuesta” para 80% de los trabajadores de la educación que no están contemplados en el artículo X transitorio. Por ello, dijo que ya están en cuentas individualizadas, “que no les permitirán acceder a una jubilación digna”.

El secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, acusó que el gobierno federal “prefiere proteger los intereses de las 10 Afores privadas que manejan 8.2 billones de los trabajadores”.

Advirtió que si este paro nacional no resuelve sus demandas, regresarán a los estados para reorganizar a sus bases y volver a la CDMX. “La decisión de si será durante el Mundial de Futbol, será una decisión del propio gobierno federal”, alertó.

Los bloqueos

La manifestación inició poco después de las nueve de la mañana de este jueves, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró, en su conferencia en Palacio Nacional, que el diálogo con los maestros disidentes se mantiene abierto con las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) y sus titulares, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente.

Pese a esas declaraciones, cientos de profesores se movilizaron del Zócalo capitalino, donde ayer instalaron un plantón, hacia el Paseo de la Reforma en sus cruces con la avenida Bucareli, el Ángel de la Independencia, Insurgentes y la glorieta de la Diana Cazadora.

En la esquina donde se ubica la escultura de El Caballito, un grupo de profesores zacatecanos cantaron y bailaron durante unos minutos antes de iniciar el bloqueo. Al ritmo de “La vida no vale nada”, entonaron:

“Bonito el cheque de Claudia que no tiene ni un descuento,

mientras que al pobre maestro le aplican el 4 por ciento,

por eso es que en Zacatecas mi cheque no vale nada”.

Los bloqueos en esos puntos interrumpieron la circulación de las líneas 1 y 7 del Metrobús que corren por Insurgentes y Reforma, respectivamente. Ello obligó a miles de usuarios a bajar de las unidades y caminar durante varios minutos para abordar otras y seguir su camino hacia sus destinos.

La policía de Tránsito implementó un operativo de desviación de la circulación, lo que, a su vez generó más tráfico en las vialidades aledañas a Reforma.

Los representantes de la CNTE dijeron que retirarán sus bloqueos hasta las 18 horas, para regresar al plantón en el Zócalo, donde sesionará la Asamblea Nacional Representativa y planear las actividades para este viernes, el tercer y último día de su paro nacional.