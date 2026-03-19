México busca mecanismo para vender petróleo a Cuba: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México sigue buscando el mecanismo por el cual pueda vender petróleo al gobierno cubano, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque insiste en que México es soberano en esas decisiones, la búsqueda de esquemas tiene como objetivo que esta decisión no represente un conflicto con Estados Unidos que aplicaría sanciones a países que establezcan algún tipo de relaciones comerciales con el régimen de la isla.

Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades”, informó.

Enseguida la jefa del Ejecutivo Mexicano derivó la respuesta en consideraciones contra, dijo, la derecha.

“Es muy importante esto porque también la derecha se vuelve… se enloquece cada vez que decimos ésto”.

Agregó que “Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo el pueblo de Cuba.

Reiteró: “Estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano” y dijo que el pueblo mexicano “está a favor del apoyo, de la ayuda humanitaria” pero que se envía al gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel.