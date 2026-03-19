Pensión Bienestar Adultos Mayores: quiénes cobran del 23 al 27 de marzo

Adultos mayores inscritos en el programa federal reciben su apoyo económico de 6,400 pesos conforme al calendario que concluye a finales de marzo.. Foto: Canva/ FB Ariadna Montiel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continúa durante la última semana de dispersión programada en el mes, con depósitos entre el 23 y el 27 de marzo.

La Secretaría de Bienestar organiza la entrega del apoyo económico mediante un calendario escalonado basado en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Este esquema permite distribuir los depósitos durante varias semanas y facilita la operación del programa a nivel nacional.

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Los pagos comenzaron el 2 de marzo y se programaron durante casi todo el mes para cubrir a los millones de beneficiarios registrados en el padrón del programa.

Adultos mayores que cobran la Pensión Bienestar del 23 al 27 de marzo

Durante esta etapa del calendario, los depósitos corresponden a beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del alfabeto.

Las fechas programadas para la semana son las siguientes:

Lunes 23 de marzo: apellidos que comienzan con S

Martes 24 de marzo: apellidos con T, U y V

Miércoles 25 de marzo: apellidos con W, X, Y y Z

Jueves 26 de marzo: día adicional de dispersión para completar pagos pendientes

Viernes 27 de marzo: jornada final del calendario del bimestre marzo-abril

Las personas cuyo primer apellido coincide con estas letras reciben el depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar durante las fechas establecidas.

Monto de la Pensión Bienestar en 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social dirigido a personas de 65 años o más registradas en el padrón federal.

Durante 2026, el apoyo económico se mantiene en 6,400 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El pago que se dispersa durante marzo corresponde al bimestre marzo-abril de 2026.

Cómo funciona el calendario de pagos por apellido

El programa utiliza un sistema de dispersión basado en la inicial del apellido paterno para organizar la entrega del apoyo económico.

Con este mecanismo, la Secretaría de Bienestar distribuye los depósitos a lo largo de varias semanas, lo que permite reducir la concentración de personas en sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Las autoridades del programa informan que el dinero queda disponible en la cuenta del beneficiario una vez realizado el depósito, por lo que puede retirarse en cualquier momento posterior a la fecha asignada.

Programas sociales que también reciben depósitos en marzo

El calendario de pagos del mes de marzo también incluye otros programas sociales federales que utilizan el mismo esquema de dispersión bancaria.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

La dispersión de estos apoyos corresponde al segundo bimestre del año y se realiza mediante depósitos directos en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para confirmar su fecha de pago según la letra de su apellido.