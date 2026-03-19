Pensión IMSS abril 2026: fecha de depósito y detalles del calendario de pagos

Pensionados del IMSS recibirán su pago de abril en día hábil. Aquí te decimos cuándo.. Foto: Canva/ IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene su calendario mensual de pagos para personas pensionadas en 2026, conforme a un esquema que considera días hábiles bancarios para la dispersión de recursos.

Cada mes, el organismo realiza los depósitos a pensionados bajo distintos regímenes, incluyendo quienes reciben prestaciones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, así como beneficiarios por viudez y orfandad.

Para el mes de abril de 2026, el pago de la pensión se realizará el miércoles 1 de abril, debido a que esta fecha corresponde a un día hábil, sin necesidad de ajustes en el calendario.

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IMSS confirma calendario de pagos para pensionados en 2026

El IMSS ha informado que los depósitos se programan tomando en cuenta el primer día hábil de cada mes. Este criterio permite establecer fechas fijas, salvo en casos donde coincidan con fines de semana o días festivos oficiales.

En abril de 2026, el primer día del mes cae en miércoles, lo que permite que el depósito se realice en esa misma fecha sin modificaciones.

Las personas pensionadas pueden verificar la disponibilidad de su pago directamente en la cuenta bancaria donde reciben su pensión, ya que la dispersión se realiza de forma electrónica.

Modalidades de pensión incluidas en el pago de abril

El depósito correspondiente a abril incluye distintas modalidades contempladas en la Ley del Seguro Social. Entre ellas se encuentran las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez.

También se integran las pensiones por invalidez, así como aquellas derivadas de riesgos de trabajo. A estas se suman las pensiones otorgadas a beneficiarios, como viudez y orfandad.

Además, el monto puede incluir asignaciones familiares y ayudas asistenciales, dependiendo de la situación de cada pensionado.

Recomendaciones del IMSS para el cobro de la pensión

El Instituto recomienda a los pensionados no acudir el mismo día del depósito a sucursales bancarias, con el objetivo de evitar concentraciones de personas.

El IMSS señala que los recursos permanecen disponibles en la cuenta, por lo que pueden retirarse en días posteriores o utilizarse mediante medios electrónicos.

También indica que, ante cualquier inconveniente con el depósito, los pensionados pueden comunicarse a los canales de atención del Instituto o acudir a las oficinas correspondientes.

Pago de prestaciones adicionales en abril

El pago de abril corresponde únicamente a la mensualidad ordinaria, sin incluir prestaciones extraordinarias.

Conceptos como el aguinaldo o pagos retroactivos se entregan en otros momentos del año o cuando existe una resolución administrativa que así lo determine.

Por ello, el monto depositado en abril se calcula con base en las condiciones individuales bajo las que cada persona obtuvo su pensión.

Próximos pagos de pensión IMSS en 2026

Después del depósito de abril, el siguiente pago está programado para el lunes 4 de mayo de 2026, ya que el 1 de mayo es un día inhábil.

El calendario del IMSS contempla ajustes en meses donde el inicio coincide con días festivos o fines de semana, trasladando el depósito al siguiente día hábil.

Este esquema se mantiene durante todo el año para garantizar la dispersión de recursos a pensionados.