Preocupa en Alemania la violencia que vive México de cara al Mundial; esto respondió Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia de prensa por la visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, medios de su país destacaron la preocupación por la violencia que vive México y la pregunta fue sobre la seguridad para equipos y seguidores de cara al Mundial de Futbol 2026.

Se cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum si será un evento seguro, quien respondió que México está “en calma” y que, además, nacional e internacionalmente se ha reconocido resultados tangibles de su estrategia, aunque la inquietud de la prensa alemana subrayó lo contrario.

“México desde que entramos al gobierno hace ya un año y medio, de septiembre del 2024 a febrero del 2026, hemos disminuido los homicidios dolosos en 44 por ciento y todos los delitos de alto impacto han venido a la baja en todo el país”, dijo.

La mandataria federal repitió los ejes de su estrategia de seguridad, con la cual, expuso, se han tenido “resultados tangibles y reconocidos nacional e internacionalmente, recientemente también fue publicado a nivel internacional.

“La situación que vivimos en febrero fue la detención del jefe de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. En el momento de la detención hubo algunos problemas en algunos estados del país, pero al siguiente día todo fue controlado y alrededor de 70 personas detenidas”, relató sobre la detención de Nemesio Oseguera “el Mencho”, aunque, por ejemplo, no expuso la situación de Sinaloa, estado que lleva meses en medio de actos violentos.

“En este momento la situación del país es en calma y hemos venido trabajando desde hace pues prácticamente cuatro años desde el Mundial de Qatar, en un trabajo constante para fortalecer la seguridad de todos los turistas y de todos los equipos que vengan a nuestro país”.

Aseguró que en las tres ciudades donde habrá partidos: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México “están todas las distintas áreas de gobierno coordinadas, así que podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro país”.

Incluso la jefa del Ejecutivo mexicano invitó a todos los turistas a que no solo visiten las ciudades en donde serán los partidos, sino que hagan un viaje por todo México.

El mandatario alemán consideró que “en cuanto al tema de la seguridad, estoy seguro de que México hará todo para garantizar la seguridad del de la Copa del Mundo”.

Habló de lo que ha visto en parte de la prensa, sobre el despliegue de más de 100 mil elementos de seguridad.

Sobre su decisión de asistir a uno de los partidos, informó: “Todavía no he tomado la decisión, eso depende también de cómo vaya, obviamente, el Campeonato Mundial y de los resultados de la selección alemana”.

Durante los mensajes que ofrecieron ambos mandatarios, Sheinbaum Pardo apuntó: “Estamos seguros que van a ser muy bien recibidos todos los alemanes que vienen a ver el Mundial a México. Estamos preparados y a punto —en menos de 100 días— de tener esta justa deportiva que, además, nos recuerda siempre que el deporte es un gran embajador de la paz”.

En tanto el presidente alemán deseó a los mexicanos “una gran fiesta del futbol. Estoy seguro que su país será un excelente anfitrión de la próxima Copa del Mundo este año”.