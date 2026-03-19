Se pueden tener presidentes cada tres años: coordinador del PT ve "riesgo de Estado" en "Plan B"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que semanas atrás, los partidos aliados se comprometieron a apoyar la iniciativa de reforma “Plan B”, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, ve que existe un “riesgo de Estado” en la propuesta de empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias.

El diputado petista resaltó que también advirtió sobre incluir en las boletas a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que ella esta identificada por la ciudadanía con el partido oficialista.

“Bueno, ustedes saben que es un poco el cuestionamiento, por este debate, este tema, porque si das oportunidad a que la presidenta haga tarea de promoción, luego, es el mismo día de la jornada electoral. Luego, con quién se identifica la presidenta. Es un poco el debate que está ahí, es amplio eso. Luego, para nosotros hay dos riesgos, lo digo con toda claridad en el debate que hemos tenido.

“Es un riesgo es de Estado, es estructural. ¿Por qué? Porque te lleva a que entonces puedas tener presidentes de la República en tres años. El día que inicia su gobierno, ese inicia la campaña para sacarlo en tres años. Ese es un riesgo de Estado que genera inestabilidad. Y el otro es el problema de que con qué partido se identifica a quien esté, y entonces ahí tiene otra desventaja. Son esas cosas las que están a debate”, explicó.

Reginaldo Sandoval detalló que al ser el Senado la cámara de origen de la propuesta, el grupo de legisladores petistas serán lo que hagan una reflexión y un estudio a fondo de la propuesta de reforma.