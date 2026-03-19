Senado aprueba salida de marinos mexicanos a Estados Unidos para curso de capacitación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Pleno del Senado aprobó por unanimidad la salida de elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina para la capacitación de operaciones especiales en Estados Unidos.

El Pleno aprobó por 69 votos a favor la salida 60 elementos de la unidad naval de operaciones especiales de la Secretaría de Marina (Semar) para llevar a cabo el adiestramiento que se desarrollará del 6 de abril al 30 de mayo Camp Shelby Joint Forces Training Center, de Mississippi, Estados Unidos.

El dictamen detalla que dentro de las actividades se contempla ejercicios de intercambio de experiencias, técnicas y procedimientos de vanguardia, realizados en conjunto con el Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos (SOCNORTH).

El despliegue de estas tropas está programado para del 1 de abril al 30 de mayo del 2026 y los elementos de la Marina saldrán del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, con el equipo táctico y armamento orgánico correspondiente, sin municiones, a bordo de una aeronave de la Semar.