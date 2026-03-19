Sheinbaum exonera a Pemex del derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) no está involucrada en el derrame de hidrocarburo que contamina costas de Veracruz y Tabasco.

"Esto es muy importante, el derrame no fue de Pemex, se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco, se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex", dijo en la conferencia de prensa matutina.

También reportó que “Pemex está apoyando, junto con la Profepa, en toda la limpieza y tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de combustible”.

La mandataria federal reiteró que la empresa pública está ayudando con los mecanismos que tiene para hacer toda la limpieza.

Anteriormente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó: “Todo parece indicar que fue de un barco privado, no de Pemex. Fue un barco de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco, aproximadamente por Sánchez Magallanes”.