Sheinbaum justificó la carta de invitación al rey Felipe VI para venir al Mundial; esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la carta de invitación al rey Felipe VI para visitar México en el contexto del Mundial de Futbol.

“Gabriela Cuevas (coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026) envío a todos los países del mundo invitación para que vinieran al mundial”.

Y, afirmó, entre ellos el rey Felipe IV de España. “Pero fue a todos”.

El envío de estas cartas no solo se da en el contexto del Mundial, también de las declaraciones del rey al reconocer que en el tiempo de la “colonización” se dieron muchos abusos.

Tras estas declaraciones la presidenta Sheinbaum Pardo admitió que es un buen paso que se acerca al reconocimiento de la serie de actos que realmente sucedieron.

El sexenio pasado estuvo marcado por el distanciamiento entre el gobierno federal y la monarquía española, tras el rechazo a dar respuesta a una carta que se envió en la que hablaban de la serie de violaciones en ese periodo histórico. En el actual gobierno comienza a cambiar esta situación.