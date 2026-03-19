Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania (Video)

La presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, Quintana Roo.

En el Museo Maya, en el sureste mexicano ambos mandatarios encabezaron una breve ceremonia previó a las reuniones que sostendrán durante la visita.

Visita oficial del presidente de la República Federal de Alemania. Quintana Roo https://t.co/7oNDlLWizr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 19, 2026

La jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, así como el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Al presidente de la República Federal de Alemania lo acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann.

También la portavoz del presidente, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del presidente, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del presidente, Christian Hannemann.

“El encuentro tiene como objetivo estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión”, informó el gobierno mexicano en una tarjeta informativa.

Más tarde, la mandataria federal acudirá a la 89a Convención Bancaria 2026.