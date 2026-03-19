SRE exige a EU investigar muerte de mexicano bajo custodia del ICE en Florida

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Foto: AP / Alex Brandon, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la nueva muerte de un mexicano en un centro de detención migratoria administrado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ahora en el Glades County Detention Center de Moore Haven, en Florida, la Cancillería aseveró que el gobierno mexicano exhortará "activamente" al gobierno de Donald Trump para evitar "este tipo de sucesos lamentables".

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que "estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición".

Más temprano en el día, la agencia Reuters documentó que Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años, había muerto el lunes pasado en un centro del ICE, presuntamente de un suicidio; el joven había sido encarcelado por "suplantación de identidad y resistencia a la autoridad", y su muerte se sumó a la de otros 47 migrantes que fallecieron mientras se encontraban bajo la custodia del ICE desde 2025.

Según la Cancillería, el gobierno mexicano ha solicitado formalmente "los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos", y agregó que "se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables".