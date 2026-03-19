"¡Suelten a la niña!" gritaban pobladores para que liberaran a la hija de Ismael "El Mayo" Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la madrugada de este jueves se realizó un operativo donde fue retenida Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo"’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

"¡Suelten a la niña!" gritaron los pobladores dea las autoridades para que dejaran salir a la hija de Mónica Zambada.

Zambada, fue retenida durante un operativo de la Marina en Culiacán, pero fue liberada minutos después tras verificarse su situación legal. El despliegue contó con el apoyo de helicópteros y unidades terrestres que aseguraron el perímetro mientras se realizaban las inspecciones en la zona rural.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que Mónica Zambada sí fue puesta en libertad, luego de que la encontraron en un predio relacionado con una célula delictiva de la facción "Los Mayos", en El Álamo, ubicado en la sindicatura El Salado a 47 kilómetros al sur de Culiacán.

"Identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada conformo a los protocolos establecidos", informó el gobierno.

El operativo en contra de "Los Mayos" dejó 11 presuntos miembros del cártel muertos.

