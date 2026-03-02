Así fue el traslado de los restos de “El Mencho”, líder del CJNG, al panteón de Zapopan (Video)

Cortejo fúnebre, presuntamente con los restos de El Mencho en Zapopan. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

ZAPOPAN, Jal. (apro).- Dentro de una carroza blanca arribó este mediodía al cementerio privado Recinto de la Paz, en Zapopan, un ataúd dorado que, según fuentes extraoficiales federales, corresponde a los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El cortejo fúnebre partió a las 11:15 horas de la sala de velación Funerales La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara. Avanzó por las avenidas Javier Mina, Juárez y Vallarta, hasta incorporarse a avenida Aviación para llegar al panteón privado.

Cementerio privado Recinto de la Paz

La comitiva estuvo integrada por dos carrozas: en la blanca fue trasladado el féretro y en la dorada un arreglo floral monumental con la figura de un gallo, elaborado con flores rojas y plumas. Inicialmente, el adorno portaba las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando estuvo en la funeraria.

El traslado fue escoltado únicamente por una avanzada de la Policía Vial en motocicletas.

Foto: Elizabeth Rivera Avelar

A su llegada al cementerio, el cortejo fue recibido con música de banda. Después el féretro ingresó a la capilla religiosa que se encuentra al interior del camposanto.

También arribaron cuatro grúas que transportaban coronas florales en sus plataformas.

El Recinto de la Paz permanece bajo fuerte resguardo de elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, con presencia esporádica de la Policía Estatal de Jalisco.