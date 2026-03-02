CNTE anuncia paro nacional de 72 horas y marcha en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la realización de un paro nacional de 72 horas y una marcha en la Ciudad de México para insistir en sus demandas laborales al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

El paro será del miércoles 18 al viernes 20 de marzo y la marcha será a partir de las nueve de la mañana del primer día de la movilización. Irá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México y se replicará en distintas entidades del país.

Ese fue el acuerdo al que llegó ayer la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente, según el secretario General de la Sección 34, Filiberto Orozco.

Los inconformes añadieron que en la marcha harán una “una visita de cortesía a las embajadas de los países que han cometido atrocidades” en países como Venezuela, Cuba y, recientemente, la región del Medio Oriente, para “condenar enérgicamente las agresiones del imperialismo facismo” contra esas naciones.

Entre las otras demandas de la Coordinadora se cuentan la reinstalación de la mesa tripartita de la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN), la abrogación de la reforma educativa hecha en el sexenio de Erique Peña Nieto, así como jubilaciones dignas.