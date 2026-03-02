Colapso de gradas en la Ibero: quién es la diputada de Morena que se burló del hecho (VIDEO)

Quién es Nay Salvatori, diputada de Morena que publicó video sobre el colapso de las gradas en la Ibero.. Foto: Capturas de pantalla de videos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El 27 de febrero de 2026, una estructura de gradas instalada para la toma de fotografías de graduación colapsó en la Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Ciudad de México, mientras estudiantes se encontraban sobre ella. El accidente dejó personas lesionadas y movilizó a servicios de emergencia.

El incidente ocurrió durante una sesión de fotos de graduación de alumnos de la Licenciatura en Psicología. La estructura metálica cedió repentinamente y provocó la caída de los estudiantes que posaban en distintos niveles del templete.

Reportes preliminares indicaron que al menos 23 personas presentaron golpes y lesiones de diversa consideración, mientras que seis fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Paramédicos atendieron a los estudiantes en el lugar y evaluaron su estado de salud.

La universidad informó que brindó acompañamiento a las personas afectadas y activó protocolos de atención. También puso a disposición apoyo psicológico para estudiantes que lo requirieran tras el accidente.

Quién es la diputada de Morena que publicó el video

Días después del colapso, la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, conocida como Nay Salvatori, publicó un video en sus redes sociales en el que realizó una parodia relacionada con el accidente.

En el clip, la legisladora interpretó a una madre de familia que da informes sobre la celebración de una supuesta misa para orar por los estudiantes heridos y llama a hacer donaciones en un centro de acopio. En la publicación incluyó la frase: “Nadie… las mamás de la IBERO”, acompañada de expresiones en tono irónico sobre seguros, autoridades y supuestas reacciones ante el incidente.

El contenido generó comentarios en redes sociales. Usuarios compartieron el video y expresaron distintas posturas sobre la publicación.

Trayectoria de Nay Salvatori

Nayeli Salvatori Bojalil es diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ha desempeñado cargos de representación popular y mantiene presencia activa en plataformas digitales, donde publica contenidos de carácter personal y político.

En años anteriores ha protagonizado controversias por publicaciones en redes sociales, incluyendo videos grabados en espacios públicos y mensajes que han generado debate.

Su actividad en plataformas digitales forma parte de su comunicación directa con seguidores y usuarios en línea.