El concierto de Shakira en el zócalo muestra que “México está bien”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El concierto de Shakira en el zócalo de la Ciudad de México, “muestra que la gente está bien, México está bien”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal agradeció “a la gente, sobre todo, de primera el comportamiento de la gente cuando viene al zócalo a los conciertos; 400 mil personas. A los organizadores. Felicitaciones a Clara Brugada también, por el concierto, por toda la organización. A quien lleva a cabo el concierto —creo que es Ocesa, ¿no?, la empresa”.

Después de poner imágenes de la cantidad de personas que acudieron al centro de la capital del país, afirmó: “No, bueno, esa imagen es muy bonita. Pero vean, la gente contenta, feliz. Entonces, eso es México, eso es México: la calidez, la alegría, el amor, el deseo de vivir”.

Al menos en tres ocasiones la jefa del Ejecutivo federal habló del concierto, por el que felicitó a la mandataria capitalina y a los organizadores. “Muy, muy emotivo, la verdad, muy hermoso. Eso es México”.

“Yo fui jefa de Gobierno en la Ciudad de México; entonces, conozco la Ciudad, además de que he vivido aquí muchos años de mi vida. Pero esto pasa en muchos lugares de México: cuando hay un concierto, la gente se comporta bien, se cuidan unos a otros, no hay problemas. Y ayer la cantidad de gente que llegó. Claro que el operativo que se hizo, de información, no solo de seguridad, sino también, en el caso de Participación Ciudadana de la Ciudad, que hicieron un muy buen trabajo informando, orientando”.

En especial, dijo, aun con los operativos que pudiera haber por parte de la autoridad, “si la gente no llegara a estar de manera pacífica, tranquila, a escuchar al grupo que se vaya a presentar, en este caso a Shakira, no sería controlable. Entonces, hay que felicitar a la gente por su comportamiento, por su… por la manera en que todo el mundo se cuida. Entonces, es algo muy especial en México, la verdad”.

Habló también de la “la maravilla de los conciertos gratuitos” y comparó que en un estadio como el GNP las entradas cuestan entre mil 200 y hasta 15 mil pesos.

Dijo que, con eventos del tipo, su objetivo “es recuperar siempre la paz y la seguridad de la gente, y en eso vamos trabajando”.

La presidenta vio el espectáculo de la cantante colombiana. “Estaba así, en la ventanita. Y estuvo bien la transmisión también. Muy bonito, la verdad (...) No lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión. Claro que, desde aquí, se oía todo. Y luego, un ratito ahí desde la ventana, ahí, para que nadie me viera; escondidita ahí (...) Pero la verdad, muy… La gente, de primerisisísima. Muchas familias.

Agregó: “Vimos el Zócalo, pero Clara, hoy nos informó que también había gente en la Alameda, en el Monumento a la Revolución. Y la verdad, un super espectáculo, muy bonito (...) Sí, muy querida, Shakira, por las familias mexicanas.

Sobre lo que significan los conciertos “gratuitos” dijo que “aquí es el pueblo, es la gente que feliz de la vida va a ver un concierto gratuito. Estos conciertos —esto es importante, porque yo ya tengo 63 años y puedo platicar esto—, no había antes conciertos masivos. Cuando nosotros éramos jóvenes cerraron el Zócalo para las manifestaciones, después del ´68. No se podía llegar al Zócalo. Las manifestaciones iban a Tlatelolco, iban a… las marchas, ¿no?, a otros lugares, pero el Zócalo estaba cerrado”.

Destacó que el primer concierto masivo fue con el movimiento del CEU en las Islas de CU, en el 87 con Silvio Rodríguez. Y los del zócalo iniciaron con Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y con Alejandro Aura, en el Instituto de Cultura. Y agregó: “Entonces, hay que seguir con los conciertos. Ahora, en el programa que presentamos de Jóvenes Transformando México, vamos a llevar conciertos por todo el país”.

Shakira rompió récord de asistencia en el Zócalo capitalino al congregar a más de 400 mil personas la noche del 1 de marzo, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, que reportó saldo blanco al término del evento .