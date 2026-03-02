Hacienda debe pagar 103 millones de pesos a Televisa por impuestos indebidos: SCJN

Lenia Batres y Hugo Aguilar en la sesión de este lunes. Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe pagar 103 millones 73 mil 347 pesos a Televisa por concepto de intereses de los impuestos que le fueron cobrados a la empresa de manera indebida durante los ejercicios de 1998, 1999, 2003 y 2004.

Este lunes el Pleno de la Corte desechó, por mayoría de seis votos, un recurso de revisión tramitado por la SHCP contra una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado que amparó a Televisa para que le fueran devueltos los impuestos que pagó durante dichos años.

La sentencia del Colegiado confirmó la determinación emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el 3 de julio de 2018 a favor de la televisora.

A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, los ministros declararon que la sentencia de amparo contra la que la SHCP tramitó el recurso de revisión no implica realizar un análisis de constitucionalidad que justifique la intervención del Máximo Tribunal, por lo que la dependencia no está legitimada para tramitarlo y, por ello, decidieron desecharlo.

De este modo, la SCJN confirmó la sentencia de amparo que favoreció a Televisa.

“La sentencia recurrida se pronuncia únicamente para la mecánica del cálculo de intereses sin efectuar un contraste de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación (CFF) con el texto constitucional, tomando en cuenta que las autoridades solo están legitimadas para interponer recurso de revisión únicamente cuando el fallo realice un pronunciamiento de constitucionalidad”, señala el proyecto.