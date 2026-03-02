La Coordinación 8M-CDMX convoca a la marcha por el Día Internacional de la Mujer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación 8M-CDMX convocó a la marcha por el Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo, cuyas consignas serán contra la violencia feminicida, la precarización laboral, la impunidad, el despojo y la falta de garantía para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

La marcha partirá a las 12 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo capitalino, aunque se espera que la concentración en el punto y sus alrededores comience antes.

En conferencia, la Coordinación 8M-CDMX, integrada por colectivas, organizaciones sociales, sindicales y políticas, denunció que, contrario al discurso oficial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en México los feminicidios siguen en aumento.

“En México se sostiene un sistema que reproduce a violencia, la explotación y la impunidad”, dijeron.

Según Amnistía Internacional, una de las agrupaciones convocantes, entre enero y octubre del año pasado, dos mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, mientras que dos mil 901 fueron reportadas como desaparecidas. En todos los casos, dijeron, “la impunidad sigue siendo la regla”, mientras que el acceso a la justicia es “lento y burocrático”.

La marcha del 8M en el segundo año de la administración de Sheinbaum Pardo también se va a denunciar la precariedad laboral que enfrentan las mujeres, así como el despojo territorial, la gentrificación, la criminalización de la protesta social, la persecución contra activistas y defensores de derechos humanos, la violencia contra personas migrantes y pueblos indígenas.

Otras demandas serán: justicia frente a los feminicidios y transfeminicidios, reconocimiento y atención integral a sobrevivientes de tentativas de feminicidio, presentación con vida de las personas desaparecidas, aborto legal, seguro y gratuito en todo el país; seguridad social universal, jornada laboral de 40 horas sin reducción salarial.

De paso, habrá consignas contra el “genocidio” en Palestina, la “ofensiva imperialista” contra los pueblos de América Latina, en particular, la reciente invasión a Venezuela y el bloqueo económico a Cuba.

La Coordinación 8M aclaró que la convocatoria a la movilización del próximo domingo es ajena a los grupos que incurren en actos violentos en las calles y contra edificios y mobiliario público. No obstante, dijeron que no criminalizan dichas acciones directas.

También se desmarcaron de posibles agresiones contra periodistas hombres que hagan la cobertura informativa de la marcha.

Los contingentes

La Coordinación 8M-CDMX enlistó el orden de los contingentes que participarán en la marcha del próximo domingo: