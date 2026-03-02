“La ONU dejó de cumplir su labor”: Sheinbaum ante los ataques entre EU contra Irán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad, o sea se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el papel de Naciones Unidas en el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Expuso que “después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo era garantizar un espacio donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy estamos viviendo una situación donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser, tienen que recuperarse el papel de la política diplomática multilateral”.

Añadió que “es pues triste por decir lo menos lo que ocurre porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro sino quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas. Y en todos los países al final quienes sufren son los pueblos”.

El llamado de su administración es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz.

Reiteró que se tiene que mantener “el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas, no solo es nuestra Constitución, sino está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos, es el respeto. Si hay un país donde hay violación a los derechos humanos es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras. Siempre ha sido esta nuestra posición y siempre buscar la solución pacífica”.

Sobre si debe celebrarse una parte del Mundial de futbol en Estados Unidos, la mandataria federal expuso que “ese ya es otro tema, yo creo que el objetivo de estas gestas mundialistas más allá de cómo de estos mundiales, es que el deporte te lleve a la paz, que la comunicación entre los pueblos a través de la competencia deportiva busque la paz más allá de otros temas que siempre se dan relacionados con el mundial de futbol que es un aparte comercial que tiene todo esto”.

Sin embargo, consideró que lo que se busca con las olimpiadas y con los mundiales es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y los gobiernos. “Entones hay que avanzar hacia ello siempre”.