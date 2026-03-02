La reforma electoral está diseñada para que Morena tenga más poder: Ricardo Anaya

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que la iniciativa de reforma en materia electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, está diseñada para que el partido oficialista, Morena, tenga más poder.

Anaya adelantó que su partido votará en contra de la reforma electoral en el Senado y en la Cámara de Diputados.

“Lo que es una realidad es que la reforma no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco. La reforma está diseñada para que el partido oficial tenga más poder. Por eso tienen razón quienes la califican de regresiva. Nosotros, por razones distintas, no le vamos a dar un solo voto, lo digo con toda claridad.

“Lo hemos hablado ya con los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, mientras no se establezca que pierden el registro los partidos que reciban dinero del narco, ni un voto del Partido Acción Nacional va a obtener esta reforma”, enfatizó.

Ricardo Anaya explicó que, con lo que la presidenta dio a conocer de la iniciativa, su partido no la apoyará porque dejan al Instituto Nacional Electoral (INE) sin dinero y la iniciativa no está diseñada para resolver el problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco en las elecciones.

“Nosotros vamos a votar en contra de la reforma electoral entera por una razón: porque Morena se niega a establecer sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del narco, que reciban dinero del crimen organizado. Morena no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno. Las reformas son para resolver problemas”, enfatizó.