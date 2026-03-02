Manuel Velasco afirma que está de acuerdo en el 95% de la reforma electoral de Sheinbaum

Manuel Velasco durante la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que están de acuerdo en el 95 por ciento de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A horas de que sea enviada la iniciativa electoral, Velasco resaltó que están a favor de que se elimine la lista de plurinominales, esto pese a que algunos senadores de su partido manifestarán públicamente su rechazo a ese punto.

“Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir de lo que hemos visto que en un 90 o 95 ciento de la iniciativa tenemos coincidencias, de lo que se ha estado presentado estamos de acuerdo en algunos puntos y vamos a esperar…

“Nosotros estamos a favor de que se elimine la lista de pluris y que sean por elección. Sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método del cómo; nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos para los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos”, explicó.

El exgobernador de Chiapas afirmó que analizarán la iniciativa y cuando la conozcan, darán una postura oficial y definitiva.