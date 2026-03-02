Movimiento Ciudadano anuncia que presentará su contrapropuesta de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbuam anunció que este lunes presentará la iniciativa para la reforma electoral, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, informó que su partido presentará en los próximos días su contrarreforma electoral.

El coordinador de la bancada emecista en el Senado dijo que esperarán la propuesta de reforma de la presidenta, sin embargo, reiteró que no la apoyarán.

“Vamos a esperar a que llegue la iniciativa. Entiendo que se presentará el día de hoy. Parece que se presentará en la Cámara de Diputados, pero si se presenta en la Cámara de Senadores estaremos atentos a ella. Y sobre eso daremos ya nuestro punto de vista final. He platicado con ustedes sobre algunas de las propuestas que se esbozaron en el PowerPoint, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo.

“Pero con independencia de cómo venga la iniciativa, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano ha anunciado que entre el día de mañana y el miércoles estaremos presentando nuestra propia visión de reforma electoral, nuestra propia iniciativa de reforma, recogiendo muchos de los temas que a nosotros nos preocupan. Así es que no quisiera adelantarme a fijar una posición hasta no revisar la iniciativa de la presidenta”, detalló.

El emecista indicó que, si se abre una discusión sana sobre la reforma electoral, su partido llevará su propuesta y la defenderá en el debate.