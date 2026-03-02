Pensión ISSEMYM: esta es la fecha exacta de los pagos de marzo 2026

Si recibes pensión del ISSEMYM, revisa las fechas programadas para marzo 2026 y el resto del año.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) difundió el calendario oficial de pagos correspondiente a 2026 para personas pensionadas y pensionistas afiliadas al organismo. El documento establece las fechas de depósito programadas durante el año y precisa el esquema quincenal con el que la institución realiza la dispersión de recursos.

El calendario forma parte de la programación anual que el instituto publica para informar a los beneficiarios sobre la entrega de su pensión. Las fechas permiten a los pensionados organizar sus finanzas y verificar oportunamente el depósito en las cuentas bancarias registradas ante el sistema.

De acuerdo con el calendario oficial 2026, el pago correspondiente a marzo se realizará en dos depósitos: el primero el viernes 13 de marzo y el segundo el viernes 27 de marzo. El esquema responde al modelo quincenal que mantiene el instituto para cubrir el monto mensual de la pensión.

Pago de marzo 2026 se divide en dos depósitos quincenales

El ISSEMYM realiza los pagos mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria proporcionada por cada pensionado. El depósito se refleja conforme a la fecha establecida en el calendario anual y depende de los tiempos de procesamiento de cada institución financiera.

En el caso de marzo de 2026, el primer depósito cubrirá la primera quincena del mes. El segundo depósito, programado para el 27 de marzo, corresponde a la segunda parte del periodo mensual. El calendario institucional también contempla que en algunos meses se integren conceptos adicionales conforme a las disposiciones vigentes.

El documento oficial no establece modificaciones en el esquema de pago respecto a años anteriores. El organismo mantiene la estructura de dos transferencias mensuales para la mayoría de los beneficiarios del régimen de pensiones.

Calendario anual 2026 incluye fechas programadas hasta diciembre

El calendario difundido por el instituto establece fechas específicas para cada mes del año.

Abril: 15 y 30

Mayo: 15 y 29

Junio: 15 y 30

Julio: 15 y 31

Agosto: 14 y 31

Septiembre: 15 y 30

Octubre: 15 y 30

Noviembre: 13 y 30

Diciembre: 15 y 18

Cuando las fechas coinciden con fines de semana o días inhábiles, el instituto ajusta el día de depósito conforme a su programación administrativa

Pensionados deben verificar depósito en cuenta registrada

El ISSEMYM solicita a los pensionados revisar de manera periódica su cuenta bancaria en las fechas señaladas y conservar los comprobantes electrónicos de pago. El talón correspondiente detalla los conceptos integrados en el depósito, así como deducciones aplicables conforme al régimen de cada beneficiario.

Para cualquier aclaración relacionada con montos o falta de depósito, el instituto dispone de canales de atención institucionales y módulos de servicio. Los pensionados pueden consultar información adicional a través del portal oficial del organismo, donde se publica el calendario anual y avisos relacionados con pagos.

El instituto administra el sistema de pensiones para trabajadores del Estado de México y municipios afiliados. La programación de pagos forma parte de las obligaciones periódicas del organismo hacia los beneficiarios registrados.