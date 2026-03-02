Puentes marzo 2026: guía oficial de días de descanso y vacaciones escolares

El calendario escolar SEP 2025-2026 define los periodos sin clases y el inicio del receso de Semana Santa.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Marzo de 2026 concentrará varios días de suspensión de clases y un descanso obligatorio laboral en México, de acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Las fechas incluyen un feriado oficial, jornadas sin clases por actividades administrativas y el inicio del periodo vacacional de Semana Santa para estudiantes de educación básica.

El calendario oficial de la SEP establece 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Dentro de esa programación se contemplan suspensiones de actividades académicas por registro de calificaciones, sesiones de Consejo Técnico Escolar y vacaciones.

Lunes 16 de marzo: descanso obligatorio por ley

El lunes 16 de marzo de 2026 será día de descanso obligatorio en todo el país en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica corresponde al 21 de marzo, la legislación laboral traslada la conmemoración al tercer lunes del mes.

El Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el “tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo”. La disposición señala que en esas fechas se suspenden labores con goce de salario para los trabajadores.

El Artículo 75 de la misma ley indica que, si un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, el empleador deberá pagar, además del salario que corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

Ese lunes también se suspenden clases en educación básica, por lo que estudiantes y docentes no tendrán actividades escolares.

Viernes 13 de marzo: suspensión de clases por registro de calificaciones

Previo al feriado oficial, el calendario escolar marca el viernes 13 de marzo de 2026 como día sin clases para estudiantes debido al registro de calificaciones por parte del personal docente.

La SEP programa estas jornadas dentro del ciclo escolar para permitir la organización administrativa y evaluación del desempeño académico. Aunque no se trata de un descanso obligatorio laboral general, sí implica suspensión de clases para el alumnado.

Con el viernes 13 y el lunes 16 sin clases, los estudiantes de educación básica tendrán un periodo continuo sin actividades escolares desde el viernes hasta el lunes, retomando labores el martes 17 de marzo.

Viernes 27 de marzo: Consejo Técnico Escolar

El calendario escolar 2025-2026 también establece el viernes 27 de marzo de 2026 como fecha de sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de trabajo académico en el que participan docentes y directivos para revisar avances, estrategias y planeación educativa. Durante esas sesiones se suspenden clases para los estudiantes.

Este día no está considerado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades laborales continúan de manera regular en otros sectores.

Vacaciones de Semana Santa 2026

De acuerdo con la SEP, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 para educación básica iniciará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril de 2026.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril de 2026, conforme al calendario oficial del ciclo escolar.

Estas vacaciones forman parte de la organización anual del calendario educativo y no están contempladas como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, salvo que coincidan con alguna fecha establecida en el Artículo 74.

Diferencias entre descanso obligatorio y suspensión escolar

La normativa laboral y la organización escolar establecen disposiciones distintas:

El Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo determina los días de descanso obligatorio para trabajadores en todo el país, entre ellos el tercer lunes de marzo.

El calendario escolar de la SEP fija fechas de suspensión de clases por razones académicas y administrativas, como registro de calificaciones y sesiones de Consejo Técnico Escolar.