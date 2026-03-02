Sheinbaum asegura que la detención de Karina Barrón fue por una “falsa acusación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, “parece que” es por una “falsa acusación” por “acoso o violación” contra el senador Waldo Fernández, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria defendió: “lo que entiendo es que hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión, eso es lo que dice la Fiscalía General de la República, que va más allá de temas políticos, ¿están de acuerdo?”.

La presidenta indicó que hoy en el Gabinete de Seguridad se abordó este tema del que hubo detención contra una mujer por presuntamente no ser real la acusación que hizo contra un legislador del Partido Verde, aliado de Morena; a diferencia de cuando se hacen este tipo de acusaciones contra hombres que forman parte del partido en el poder, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, legislador oficialista, acusado de violación en grado de tentativa por una familiar suya, y quien pese a esto, sigue instalado en su curul en la Cámara de Diputados.

También está el caso de Félix Salgado Macedonio quien, a pesar de tener una denuncia en su contra por abuso sexual, y de no tenerse una resolución desde la fiscalía de Guerrero, Morena lo postuló como candidato al gobierno del estado en 2021 y después siguió con sus puestos en el poder legislativo.

Sobre este hecho de la funcionaria de Monterrey, que se da en vísperas del proceso electoral de 2027, en el que participará la ciudadanía de Nuevo León, la mandataria federal destacó su declaración, a diferencia de otros casos donde también evade responder.

“Hoy lo informaron en la reunión de seguridad, parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación y él demuestra que fue falsa la acusación entonces la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, o sea que le pidieron dinero a cambio. Claro que pues tiene que verse todos los hechos”.