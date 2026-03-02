Tarjeta Violeta Bienestar 2026: requisitos y estados donde puedes registrarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Tarjeta Violeta 2026 mantiene apertura de registro en algunos estados del país para otorgar apoyo económico bimestral a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos por cada gobierno estatal. Hasta el momento, Baja California confirmó la operación vigente del programa mediante información publicada en su portal oficial, mientras que otras entidades trabajan con esquemas similares sujetos a convocatoria local.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

La Tarjeta Violeta funciona como un programa de transferencia económica directa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. Cada entidad define montos, requisitos y periodos de inscripción mediante reglas de operación estatales.

Estados donde está activa la Tarjeta Violeta en 2026

El Gobierno de Baja California informa en su portal oficial que el programa Tarjeta Violeta continúa activo en 2026. En esta entidad, el apoyo consiste en depósitos bimestrales de 2,600 pesos entregados a través de una tarjeta bancaria asignada a cada beneficiaria.

Para acceder al programa en Baja California, las solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos oficiales:

Tener entre 18 y 64 años de edad.

Presentar identificación oficial con domicilio en Baja California.

Contar con CURP.

Comprobar ingresos menores a 13,000 pesos mensuales.

Presentar comprobante de domicilio reciente.

Entregar acta de nacimiento de hijas o hijos menores de 21 años.

Presentar comprobante de estudios de dependientes menores de 21 años.

El registro se realiza conforme a las convocatorias emitidas por la Secretaría de Bienestar estatal, que publica fechas, módulos y documentación requerida.

En otras entidades, como Guerrero y Guanajuato, gobiernos estatales han implementado programas bajo el nombre Tarjeta Violeta en ejercicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado una convocatoria federal unificada para 2026 en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Cada estado define la continuidad del programa y las condiciones específicas de inscripción.

Cómo registrarse a la Tarjeta Violeta 2026

El proceso de inscripción depende de cada entidad, pero generalmente incluye los siguientes pasos:

Consultar la convocatoria vigente en el portal oficial del gobierno estatal correspondiente.

Verificar el cumplimiento de requisitos de edad, residencia e ingreso.

Reunir documentación oficial solicitada.

Acudir al módulo de registro o completar el proceso en línea si la entidad lo habilita.

Esperar la validación de documentos por parte de la autoridad estatal.

La inscripción no es automática y está sujeta a revisión de la documentación presentada. Las autoridades estatales publican los listados de personas beneficiarias una vez concluido el proceso de validación.

Diferencias entre entidades

El monto del apoyo y los criterios de elegibilidad pueden variar. En Baja California el depósito es de 2,600 pesos bimestrales, mientras que en otros estados el monto reportado en ejercicios anteriores ha sido de 2,000 pesos cada dos meses, sujeto a disponibilidad presupuestal y reglas de operación locales.

Las edades permitidas también pueden cambiar según la entidad, así como los requisitos relacionados con hijas o hijos dependientes y los límites de ingreso mensual.

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres residentes de las entidades donde se publique la convocatoria correspondiente. Las autoridades estatales determinan los criterios de priorización y los mecanismos de entrega del recurso.

Dónde consultar información oficial

Las interesadas deben consultar únicamente portales oficiales con dominio gubernamental estatal para verificar fechas de registro, requisitos y reglas de operación vigentes. La Secretaría de Bienestar federal concentra información de programas sociales nacionales; sin embargo, la Tarjeta Violeta opera bajo esquemas estatales y no cuenta con convocatoria nacional publicada para 2026.

Los gobiernos estatales publican avisos, comunicados y lineamientos técnicos que especifican:

Periodo de registro.

Documentación obligatoria.

Criterios de elegibilidad.

Procedimiento de validación.

Forma de dispersión del recurso.

Las autoridades recomiendan revisar de forma constante los portales oficiales para evitar intermediarios y garantizar que el trámite se realice sin costo.