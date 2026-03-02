Tras pedir renuncia a delegados, Ernestina Godoy nombra a 11 relevos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de pedir la renuncia a cerca de la mitad de sus delegados, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, nombró a 11 relevos.

Se trata de los nuevos delegados de Baja California, donde fue ratificada Teófila González Lozada, quien ya era encargada de despacho desde febrero pasado, luego de que Victorino Porcayo Domínguez fue transferido a Chihuahua.

En Campeche fue designada Margarita Galván Rodríguez, quien desde el año 2021 fue Fiscal en Jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la delegación de la FGR en Guanajuato, subsede en León.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquín quien desde 2022 era titular de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Mientras que en Durango fue designada Rosalía Juárez Ramírez, quien hasta ahora se ha desempeñado como ministerio público federal y en Hidalgo fue designada Ana Cristina Maturano Ramos, quien también ha sido ministerio público en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, organismo que Godoy encabezó durante el sexenio pasado.

En Jalisco fue designado Enrique Landeros Curiel, quien fue Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

En Nayarit, llega Mario Esquivel Ayala quien era agente del ministerio público federal en la delegación de dicho estado.

Para Nuevo León fue nombrado José Guadalupe González Guajardo quien era titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la delegación de la FGR en Reynosa, Tamaulipas.

Damaris Baglietto Hernández, quien ya conocía a Ernestina Godoy luego de trabajar en la FGJCDMX, fue designada delegada en Oaxaca.

El ex delegado de Nayarit, Gabriel Campos Piña fue designado ahora como titular de la delegación San Luis Potosí y en Tamaulipas fue designado Manuel Eduardo León Torres.

El pasado 28 de febrero Proceso informó que Godoy solicitó las renuncias a 15 de los delegados de la FGR con efectos inmediatos al 1 de marzo.

Mediante un comunicado la FGR dio a conocer que las nuevas designaciones tienen el propósito de fortalecer el trabajo en las entidades federativas

“Con el propósito de impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo en las Fiscalías Federales en los estados, anteriormente Delegaciones Federales, en armonía con la visión y los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, señaló el organismo.

“En reunión, Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los recién designados fiscales federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y les deseó éxito en sus labores, en las cuales dijo, contarán con todo el respaldo y coordinación institucional”.