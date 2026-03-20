Atacan patrulla en Playa del Carmen tras anuncio de baja en delitos de alto impacto en Quintana Roo

Operativo del Ejército en Playa del Carmen tras el ataque a balazos contra una patrulla. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Una patrulla de la policía de Playa del Carmen fue atacada a balazos horas después de que se anunció una drástica disminución de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto reportados a diario en la entidad.

Estos datos fueron presentados durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecida la mañana de este viernes en Cancún.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer una disminución del 79% de los homicidios dolosos reportados en Quintana Roo de septiembre de 2024 a febrero de 2026, que corresponden a los primeros meses del actual sexenio federal.

Asimismo, una baja del 36% en delitos de alto impacto en el mismo periodo, datos que fueron celebrados por diversas instituciones de gobierno estatales y municipales de esta entidad.

Las cifras fueron secundadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quien habló frente a medios de comunicación nacionales y locales sobre detenciones de personas claves por delitos de alto impacto cometidos en la entidad, además del reforzamiento en el tema preventivo de seguridad.

“También en el estado de Quintana Roo se han consolidado las capacidades de las corporaciones estatales de seguridad pública y de procuración de justicia mediante la inversión estatal en equipamiento tecnológico de inteligencia y operativa, la depuración de servidores públicos, la creación de nuevas plazas y el incremento del 54% en su estado de fuerza policial, así como el aumento del 87% en cámaras de videovigilancia”, dijo García Harfuch.

Luego de la conclusión de la conferencia de prensa, ya alrededor de las 14:30 horas, se reportó el ataque a balazos, sin víctimas, contra una patrulla de la policía de Playa del Carmen cuando circulaba cerca de la localidad turística de Xpu-Ha, al sur de este municipio.

Para esa hora, Claudia Sheinbaum se trasladaba a bordo del Tren Maya rumbo a Felipe Carrillo, en la zona maya, en la parte central de la entidad, para concluir su gira de trabajo de dos días por Quintana Roo.

De acuerdo con fuentes policiacas, la patrulla fue atacada a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta que, al parecer, buscaban impedir un operativo por la zona cercana a la vía del Tren Maya.

Fue detenido uno de los atacantes, mientras que otros se dieron a la fuga. Al lugar de los hechos arribaron también efectivos del Ejército y se implementó una búsqueda por la zona con el helicóptero Albatros, al mando del municipio de Playa del Carmen.

Hasta la redacción de la nota informativa, de manera oficial no se han dado a conocer más detalles del suceso.