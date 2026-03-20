Barco con ayuda humanitaria de la Global Sumud Flotilla sale de Yucatán a Cuba

PROGRESO, Yuc. (apro).- Con la consigna “¡Cuba sí, bloqueo no!”, se prepara un barco con 30 toneladas de ayuda humanitaria de la Global Sumud Flotilla del puerto Yucalpetén en Progreso, Yucatán, para intentar romper el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Con alimentos, medicinas y paneles solares, las 25 personas de la tripulación cruzarán aguas mexicanas para llegar a la isla.

Para organizar el viaje tuvieron apoyo del gobierno de México y de Cuba. Arribarán a la Habana en donde serán recibidos por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de Salud.

Thiago Ávila, el activista socioambiental parte de los pasajeros de esta segunda misión de Global Sumud Flotilla y en entrevista señaló que los países tienen la obligación de hacer que se respete el derecho internacional. Reprobó las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

“No queremos vivir en un mundo donde un señor, presidente del sindicato de Epstein, Donald Trump piensa que es el dueño del mundo y cree que puede someter los pueblos a su voluntad, que puede secuestrar presidentes como Nicolas Maduro y la primera combatiente, Silvia Flores, que puede bombardear países como Irán, como Líbano, que puede cometer genocidios como Palestina y amenazar países como México, Brasil, Colombia”, declaró.

La primera misión de la Global Sumud Flotilla fue en el 2025, cuando con docenas de barcos y activistas de 44 países intentaron llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero fueron interceptados y deportados.

En esta ocasión la embarcación fue bautizada como Granma II, en alusión al bote que salió desde Veracruz hasta Cuba para iniciar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista; y que es parte del Convoy Nuestra América, atravesará aguas mexicanas hasta llegar Cuba.

Saul tiene 23 años, es originario de Puebla, pero vive en Yucatán desde hace cuatro años y forma parte de la tripulación de la Global Sumud Flotilla. El joven anticipó que, en esta ocasión, tal como debió de pasar en Gaza, llegarán para ayudar a evitar un genocidio.

“Muy emocionado por escuchar las voces cubanas, creo que es importante que el mundo le dé la vuelta a la narrativa hegemónica del imperialismo que dice que Cuba es un fracaso, más bien elevamos el mensaje de que Cuba es una esperanza para el mundo, tenemos que estar para Cuba hoy”, expuso.

Thiago Ávila reiteró que el mensaje que llevan es de solidaridad. “(Donald Trump) piensa que tiene todo, que tiene todo el poder, pero solo lo que tiene es su odio, su violencia, sus bombas y sus armas, los pueblos del mundo tienen todo el resto, tienen la solidaridad, la historia de la lucha anticolonial, de las revoluciones que dice que cuando el pueblo se une es invisible”, mencionó.

Además del Granma II, saldrán tres embarcaciones desde Isla Mujeres, Quintana Roo, para unirse en altamar al resto del convoy. Se espera que lleguen en un tiempo promedio de dos a tres días según las condiciones de navegación.