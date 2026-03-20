CNTE prevé protestas en Paseo de la Reforma y marcha del Ángel al Zócalo este viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su tercer y último día de paro nacional de 72 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la realización de protestas en, al menos, seis puntos del Paseo de la Reforma, además de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

La manifestaciones comenzarán alrededor de las 9:00 horas en las sedes de distintas Afores ubicadas en los números 265, 489, 114, 505, 222 y 381 del Paseo de la Reforma.

Alrededor de las 14 horas, los maestros disidentes se concentrarán en la columna de la Independencia para iniciar una marcha a la principal plaza pública del país.

Las movilizaciones anunciadas se harán con el objetivo de exigir la reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la solución de sus demandas laborales, entre las que se encuentran la abrogación de la Ley General del ISSSTE del 2007, la reforma educativa “Peña-AMLO”, un sistema de pensiones justo, entre otras.

Ayer, los integrantes de distintas secciones de la CNTE rechazaron las “mesas dilatorias” que les ofreció la mandataria federal con los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado.

Por ello, bloquearon durante unas ocho horas la circulación de autos y de transporte público en el Paseo de la Reforma, lo que generó caos vial y molestias para miles de personas.

Al término de los bloqueos, regresaron al plantón que mantienen desde el miércoles 18 en el Zócalo capitalino.

Las opciones viales

Tras los anuncios de protestas, la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invitó a los ciudadanos a “tomar precauciones, organizar sus tiempos de traslado con anticipación y considerar vías alternas para evitar la vialidad afectada”.

Como alternativas viales, ofreció las siguientes: