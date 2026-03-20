De Peña Nieto a Sheinbaum los peligros en Pemex se disparan 117%

Plataforma de Pemex en Campeche, abril de 2015. En Extracción y Explotación se registraron durante 2025 cuatro mil 915 condiciones pendientes y tres mil 553 condiciones prescritas. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las condiciones de riesgo (como envejecimiento de instalaciones, corrosión en ductos, fugas de hidrocarburos, posibles incendios, fallas en equipos críticos, deficiencias en sistemas contra incendios, exposición a sustancias tóxicas y peligros laborales) registradas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se dispararon 117%, esto, al comparar 2017 –antes de la llegada de la Cuarta Transformación– con 2025, primer año completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con documentos internos de Pemex obtenidos por Proceso, así como del análisis de la Cuenta Pública y los reportes financieros de la empresa del Estado, en 2017, cuando Enrique Peña Nieto gobernó el país, la petrolera enfrentaba cinco mil 523 riesgos.

Para 2025 esa cifra creció a 11 mil 995, lo que significa que hay más infraestructura deteriorada y mantenimientos postergados.

Más aún, de ese total de 2025, el 78% de las condiciones de riesgo ya rebasó la fecha en que Pemex se comprometió a atenderlas. Es decir, no sólo hay más riesgos, la mayoría está fuera de control administrativo.

En el desglose interno y que permite dimensionar dónde se concentran las fallas, se identificó que, en Extracción y Explotación se registraron cuatro mil 915 condiciones pendientes y tres mil 553 condiciones prescritas.

En Transformación Energética, es decir, las refinerías que concentran buena parte del discurso político de autosuficiencia, hubo dos mil 800 condiciones pendientes y mil 950 prescritas.

Para Logística se reportaron dos mil 649 pendientes y dos mil 463 prescritas. En Fertilizantes las condiciones pendientes sumaron 173 y las prescritas 166.

En refinerías de Pemex hubo dos mil 800 condiciones pendientes y mil 950 prescritas. Cuartoscuro

En Administración y Servicios se contabilizaron mil 148 condiciones pendientes y mil 270 prescritas.

Alto potencial de daño

Del total de condiciones de riesgo en 2025, 41% de ellas son de Tipo I y Tipo II, es decir, de alto potencial de daño; riesgos que pueden derivar en accidentes graves, incluyendo muertes de trabajadores. Además, 122 centros de trabajo registran incidencias altas.

Dentro de estas condiciones de riesgo se identificó que en 2025 en Pemex, de 102 elevadores instalados en edificios administrativos y unidades médicas de la empresa, 54 están fuera de servicio por falta de mantenimiento.

En tanto, de 96 ambulancias asignadas a las unidades médicas, 55 no funcionan; eso significa que más de la mitad de la infraestructura básica para atención de emergencias está inhabilitada en una empresa donde los accidentes son una posibilidad constante.

Empleados de Petróleos Mexicanos. Los accidentes, una posibilidad constante. Foto: Prometeo Lucero

Proceso también identificó como peligros que los trabajadores que laboran en instalaciones de alto riesgo compran su propia ropa de trabajo porque la petrolera no la entrega.

Y es ropa que, además, incumple las normas de seguridad requeridas para las condiciones en que operan, como refinación, procesamiento de gas, ductos de alta presión, plataformas marinas y almacenamiento de hidrocarburos.