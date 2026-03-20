Diputado de Morena propone que los partidos del Tri se transmitan en TV abierta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Morena, Juan Guillermo Rendón, presentó una iniciativa para que todos los partidos de la Selección Nacional sean transmitidos en televisión abierta en el Mundial de Futbol 2026.

El diputado propuso una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para fortalecer la identidad nacional, la cohesión social y el derecho al esparcimiento, y establece que la transmisión de encuentros deportivos en los que participen las selecciones nacionales de cualquier disciplina se consideran de interés público y social.

En entrevista con medios, el diputado morenista detalló que el 90.4% de la población tiene televisión y 3 de cada 10 de ellos pueden pagar un servicio de streaming, sin embargo, resaltó que es importante que los mexicanos tengan derecho a ver el Mundial de Futbol no pagado por alguna plataforma digital.

“Es la intención, todos los derechos de una Selección Mexicana creo que todos los queremos ver de televisión abierta. Creo que eso es lo que buscamos, que no sea restringido hacia la población que sabemos que es un deporte nacional. Y no nada más estamos hablando del deporte nacional de futbol, hablamos de todas las selecciones de México: beisbol, futbol, voleibol, etc.”, explicó.

La iniciativa reforma el artículo 224 Bis de la Ley de Telecomunicaciones para que los titulares de derechos de transmisión extranjeros, que operen mediante plataformas digitales, deberán garantizar que dichos encuentros sean transmitidos en directo a través de televisión abierta con cobertura nacional.