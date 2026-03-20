Fin de semana lluvioso y con onda de calor: este es el pronÃ³stico del clima del 21 al 23 de marzo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- Para este fin de semana, se espera que canales de baja presiÃ³n, una vaguada y una circulaciÃ³n ciclÃ³nica cause lluvias y chubascos con posibles descargas elÃ©ctricas en el norte, sur y sureste del territorio, ademÃ¡s de posible granizo en el occidente y centro, de acuerdo con el reporte del Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

Canales de baja presiÃ³n sobre el interior del paÃ­s, una vaguada en altura sobre el golfo de MÃ©xico, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, ademÃ¡s de la corriente en chorro subtropical, ocasionarÃ¡n lluvias y chubascos con posibles descargas elÃ©ctricas en estados del centro, sur y sureste de la RepÃºblica Mexicana, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, pronosticÃ¡ndose lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ ambiente seco y estable en el norte y occidente del territorio nacional.

A su vez, continuarÃ¡ la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); mientras que la onda de calor finalizarÃ¡ en Colima (norte), MichoacÃ¡n (centro y noroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (oeste).

Resumen del pronÃ³stico del clima del sÃ¡bado 21 al lunes 23 de marzo

SÃ¡bado 21 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Ciudad de MÃ©xico, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis PotosÃ­, Jalisco y Guanajuato; de componente sur: Coahuila, Nuevo LeÃ³n y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Coahuila (norte), Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Zacatecas (sur), San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, QuerÃ©taro y Oaxaca.

Domingo 22 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Ciudad de MÃ©xico, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua; de componente sur: Coahuila, Nuevo LeÃ³n y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis PotosÃ­, Nayarit, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Sonora (este).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Zacatecas (sur), San Luis PotosÃ­, Nayarit, Colima, QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de MÃ©xico.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 23 de marzo: