Huelguistas del Colegio de Bachilleres anuncian bloqueos en CDMX y Edomex la próxima semana

Colocan manta rojinegra por huelga en el Colegio de Bachilleres. Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Maestros y trabajadores del Colegio de Bachilleres (ColBach) anunciaron la realización de bloqueos en las principales vialidades de la Ciudad de México y el Estado de México para la próxima semana, como parte de la huelga que estallaron ayer por la violación a sus derechos laborales.

Las banderas rojinegras fueron instaladas en todos los planteles desde el primer minuto del jueves 19, apenas dos días después de que abrió el registro para el proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 2026, conocido como “Mi derecho, mi lugar”.

Armando Vargas Rodríguez, secretario del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), acusó que las autoridades del Colegio violaron su contrato colectivo de trabajo.

En su pliego petitorio de 14 puntos, destacan los siguientes:

Liberación de 241 plazas administrativas para contratación o procesos internos sin titular.

Pago retroactivo por cambio de categoría docente al 18 de agosto de 2025.

Los trabajadores también exigen entrega de nombramientos actualizados para personal docente y administrativo, cambio de estatus laboral de administrativos que cubren interinatos a “definitivos”, respeto de horarios, entrega de materiales y ropa de trabajo, capacitación previa en asignaturas relacionadas con el perfil, justificación de omisiones de entrada y salida en planteles y sedes de oficina general.

Además, rechazan la sustracción de la materia de trabajo del personal administrativo contratado por el Colegio y pago de facturas de aparatos ortopédicos y prótesis.

Ante la falta de acuerdos con las autoridades correspondientes, los inconformes anunciaron tres acciones a realizar en los siguientes días: seguir con las negociaciones, hacer campaña interna en todos los planteles y bloquear calles cercanas a los planteles de la CDMX y el Edomex; además de otras vialidades principales.

En la capital mexicana hay 17 planteles del Colegio, mientras que en territorio mexiquense se ubican tres más.

Disposición al diálogo: ColBach

Ante el estallido de la huelga, ayer, el Colegio de Bachilleres reiteró su “disposición permanente al diálogo institucional” y refrendó “su compromiso con su comunidad Educativa”.

En un comunicado, aseguró que en los últimos dos años ha impulsado “acciones concretas orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, así como a recuperar la estabilidad institucional”. Y destacó algunas:

La implementación de una política de bienestar que permite mejorar el ingreso del personal administrativo.

El desarrollo de un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos.

La regularización de 477 docentes, otorgando estabilidad laboral.

Procesos de promoción y recategorización que fortalecen la carrera institucional.

Programas de formación y actualización docente y directiva.

Fortalecimiento de la normatividad y de los procesos administrativos internos.

Mejora de condiciones materiales, tecnológicas y organizativas para el trabajo educativo.

El Colegio dijo que el pliego petitorio presentado por el Sindicato “será revisado y atendido a través de los canales institucionales correspondientes, en apego al marco legal y mediante los mecanismos de diálogo establecidos entre las partes”.

Añadió que mantiene “plena disposición para continuar las mesas de trabajo que permitan construir acuerdos responsables, viables y sostenibles, privilegiando en todo momento la estabilidad institucional y el interés superior de la comunidad educativa”.

Luego, llamó a “mantener la responsabilidad compartida, el respeto institucional y el compromiso con las y los estudiantes, quienes son el centro de nuestra labor”.