La CNTE retira su plantón del Zócalo y advierte que regresará en el Mundial 2026

Los integrantes de la CNTE retiraron sus casas de campaña. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin avances en sus demandas laborales y con el amago de intensificar sus protestas durante la Copa Mundial FIFA 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino como parte de su paro nacional de 72 horas que iniciaron el pasado miércoles 18.

“Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Futbol. Tenemos una consigna: si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón”, dijeron en el último mitin de esta jornada.

Yenny Pérez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, advirtió: "Regresaremos a esta plancha del Zócalo. No como una amenaza, sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas”.

Filiberto Frausto, líder de la Sección 34 de Zacatecas, denunció que no fueron escuchados por las autoridades en su demanda principal de abrogar la Ley General del ISSSTE de 2007. “Haberlo pensado hubiese sido un acto de ingenuidad”.

Ahí, sus dirigentes adelantaron que regresarán a sus entidades para reorganizarse y profundizar las tareas de brigadeo para volver “con más fuerza y contundencia” en junio próximo, cuando comience la justa mundialista en México.

Hacia las 18 horas, las cientos de casas de campaña que fueron instaladas el miércoles 18 ya habían sido retiradas y los maestros que las ocuparon se fueron en autobuses a sus estados natales.

Cuestionan reunión con banqueros

Por la mañana, en su tercera y última jornada de protestas en este paro nacional de 72 horas, los maestros disidentes se manifestaron frente a la sede de seis empresas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ubicadas en Paseo de la Reforma, para denunciar “el despojo del que son objeto los trabajadores con este modelo neoliberal de pensiones”.

Y es que la Ley General del ISSSTE del 2007 instaló un modelo de cuentas individuales de pensiones que, dicen, “convirtió el derecho a la jubilación en un negocio para el capital financiero”.

En un comunicado, la CNTE cuestionó “enérgicamente” la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “de reunirse con representantes del capital financiero en Cancún (en la Convención Nacional Bancaria), mientras se mantiene la falta de atención directa a las demandas más sentidas de millones de trabajadores del sector público”.

Se prevé que el próximo 25 de abril la CNTE realice una sesión de la Asamblea Nacional Representativa para acordar la fecha en la que podría empezar una huelga nacional.