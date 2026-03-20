Mundial 2026 pondrá a prueba seguridad y coordinación de México con EU: Ronald Johnson

El embajador de EU en México, Ronald Johnson en la 109ª Asamblea Nacional de la American Chamber of Commerce of Mexico. Foto: X: @USAmbMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, la Copa Mundial de la FIFA será una prueba para México y la capacidad de coordinarse con su vecino del norte para garantizar condiciones de seguridad.

Durante la 109ª Asamblea Nacional de la American Chamber of Commerce of Mexico, el diplomático expuso que la relación entre ambos países se pondrá a prueba en dos aspectos simultáneos, la revisión del T-Mec y la organización del evento deportivo más grande del mundo, que por primera vez se celebrará de manera regional entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Este año ofrece un poderoso ejemplo de lo que nuestra asociación puede lograr. Junto con Canadá, México y Estados Unidos serán sede de la Copa Mundial de la FIFA, el evento deportivo más grande de la historia”, expuso el representante del gobierno de Donald Trump.

Johnson insistió en que el Mundial pondrá a prueba la capacidad de México en materia de seguridad y coordinación binacional, desde la vigilancia en la frontera hasta la operación logística en las ciudades sede.

“Esto mostrará no solo nuestra pasión por el deporte, sino también nuestra capacidad de coordinación transfronteriza, de garantizar la seguridad y de llevar a cabo un evento global exitoso”, comentó.

En esa misma línea, el embajador reiteró la necesidad de “seguir trabajando juntos” para proteger a las personas y empresas.

Aunque el diplomático evitó hacer referencias directas, lo señalado ocurrió después de la reciente ola de violencia generada tras el abatimiento del narcotraficante Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La ola de violencia generada reactivó cuestionamientos en distintos países sobre la viabilidad de que el territorio mexicano sea sede del evento deportivo.