Pensión ISSSTE abril 2026: este día depositan el pago a pensionados

Pensionados del ISSSTE recibirán su pago de abril antes de iniciar el mes. Aquí la fecha.. Foto: Canva/ ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantiene su calendario de pagos para pensionados durante 2026, con depósitos programados de forma anticipada al inicio de cada mes.

Este esquema contempla la dispersión de recursos en los últimos días hábiles del mes previo, lo que permite que las personas pensionadas cuenten con su ingreso antes del arranque del siguiente periodo.

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Para abril de 2026, el pago de la pensión del ISSSTE se realizará el lunes 30 de marzo, conforme a este calendario anticipado.

ISSSTE mantiene pagos anticipados a pensionados

El ISSSTE ha establecido que los depósitos de pensión se realicen antes de que inicie el mes correspondiente, a diferencia de otros esquemas que operan el primer día hábil.

En el caso de abril de 2026, el 30 de marzo corresponde a lunes, considerado día hábil bancario, por lo que el depósito se realiza sin modificaciones.

Las personas pensionadas reciben el pago mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada, lo que permite disponer de los recursos desde la fecha indicada.

Modalidades de pensión incluidas en el pago de abril

El pago de marzo que corresponde a abril incluye a pensionados bajo distintos regímenes del ISSSTE.

Entre ellos se encuentran quienes reciben:

Pensión por jubilación

Retiro por edad y tiempo de servicios

Cesantía en edad avanzada

Invalidez

También se consideran pensiones derivadas para beneficiarios, como viudez, orfandad y ascendencia, conforme a la normatividad vigente.

Recomendaciones para el cobro de la pensión ISSSTE

El Instituto recomienda a las personas pensionadas evitar acudir a sucursales bancarias el mismo día del depósito, con el objetivo de reducir concentraciones.

Señala que el dinero permanece disponible en la cuenta bancaria, por lo que puede retirarse en días posteriores o utilizarse mediante pagos electrónicos.

En caso de presentar alguna inconsistencia en el depósito, el ISSSTE indica que se debe contactar a los canales oficiales de atención o acudir a las oficinas correspondientes.

Prestaciones adicionales en el pago de abril

El depósito programado para el 30 de marzo corresponde únicamente al pago mensual ordinario de abril.

Las prestaciones adicionales, como aguinaldo o pagos extraordinarios, se entregan en periodos específicos del año conforme al calendario del Instituto.

El monto recibido depende del tipo de pensión y de las condiciones bajo las cuales fue otorgada.

Próximos pagos de pensión ISSSTE en 2026

El siguiente pago después de abril está programado para finales de abril, correspondiente a la pensión de mayo de 2026, siguiendo el esquema anticipado.

El calendario del ISSSTE se mantiene con depósitos al cierre de cada mes, ajustándose únicamente cuando coinciden con días inhábiles.

Este mecanismo permite a los pensionados contar con sus recursos antes del inicio de cada periodo mensual.