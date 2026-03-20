Pensión Mujeres Bienestar marzo 2026: apellidos que reciben depósito del 23 al 27

Beneficiarias del programa Mujeres Bienestar reciben su apoyo económico según la letra de su apellido. Conoce quiénes cobran del 23 al 27 de marzo.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continúa durante la última semana de dispersión del mes con depósitos programados entre el 23 y el 27 de marzo para beneficiarias del programa federal.

La Secretaría de Bienestar organiza la entrega del apoyo económico mediante un calendario escalonado que se basa en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Este mecanismo permite distribuir los depósitos durante varias semanas y facilita la entrega de recursos en todo el país.

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Los pagos del bimestre comenzaron el 2 de marzo y se programaron durante casi todo el mes para cubrir a las mujeres registradas en el padrón del programa.

Beneficiarias que cobran del 23 al 27 de marzo

Durante esta etapa del calendario, los depósitos corresponden a beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del alfabeto.

Las fechas de pago programadas son las siguientes:

Lunes 23 de marzo: apellidos que comienzan con S

Martes 24 de marzo: apellidos con T, U y V

Miércoles 25 de marzo: apellidos con W, X, Y y Z

Jueves 26 de marzo: jornada adicional para completar depósitos programados

Viernes 27 de marzo: cierre de la dispersión del bimestre marzo-abril

Las beneficiarias cuyo primer apellido coincide con estas letras reciben el depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar durante las fechas establecidas.

Monto de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Durante 2026, el programa otorga un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria.

El pago que se dispersa durante marzo corresponde al bimestre marzo-abril de 2026.

Cómo consultar la fecha de depósito

Las beneficiarias pueden identificar la fecha de su depósito revisando la primera letra de su apellido paterno dentro del calendario oficial difundido por la Secretaría de Bienestar.

El dinero se deposita de forma automática en la cuenta vinculada a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficinas para realizar trámites previos.

Una vez realizado el depósito, el recurso permanece disponible en la cuenta y puede retirarse en cajeros automáticos, sucursales del banco o utilizarse para realizar pagos en establecimientos.

Programas sociales que comparten el calendario de pagos

La dispersión de marzo también incluye otros programas sociales federales que utilizan el mismo sistema de pagos por letra del apellido.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Este esquema permite organizar la entrega de recursos a millones de beneficiarios en todo el país durante varias semanas.

Las autoridades federales informan que cualquier modificación en el calendario se comunica a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.