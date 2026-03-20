“Plan B” no modificará artículo sobre proselitismo en revocación de mandato: Cantón Zetina

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, afirmó que en la propuesta de reforma electoral “Plan B” no modificarán el artículo que habla que la presidenta pueda promover el voto a su favor en revocación de mandato.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista resaltó que es necesario que la presidenta “dé la cara” para decir por qué busca quedarse como titular del Ejecutivo.

“No se va a modificar. Se va a quedar como llega la iniciativa presidencial. Así se va a quedar. Así lo hemos estado ahorita revisando y creemos que es lo más conveniente porque creemos que la presidenta debe dar la cara ante la Nación y decir por qué quiere una revocación de mandato en el sentido de lo que dice la constitución. Así que se va a quedar como está. Eso sí ya se los puedo adelantar”, explicó.

El senador morenista resaltó que lo que estaría prohibido es que hable de un partido o de algún otro candidato, pero sí podría pedir el voto para ella misma en la revocación de mandato.

“Estamos hablando que nada más hablaría de la revocación de mandato y en este caso sólo una persona, que es en este caso también la presidenta de la República. (¿Podría llamar al voto?) Sí, sí, podría hacerlo”, detalló.