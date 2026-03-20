Red internacional de tráfico de armas conspiró para vender arsenal al CJNG por casi 58 mdd: EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: Andrew Harnik / Archivo AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a cuatro hombres de Bulgaria, Kenia, Uganda y Tanzania por traficar armas de guerra, incluyendo rifles, lanzacohetes o dispositivos de visión nocturna, con la intención de venderlas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG) desde el año 2022.

Aunque el gobierno estadunidense presumió el desmantelamiento de esta red internacional, su impacto en las capacidades bélicas del grupo criminal probablemente sea nulo, pues los cárteles que operan en México compran la enorme mayoría de sus armas en Estados Unidos.

De acuerdo con la imputación, divulgada hoy por el gobierno de Estados Unidos, el búlgaro Peter Dimitrov Mirchev se reunió en varias ocasiones con presuntos integrantes del CJNG, a los que presentó folletos con el inventario de armas que podría hacerle llegar desde Bulgaria, las cuales iban desde cuernos de chivo hasta drones e incluso un tanque de guerra.

Todavía, según la imputación, Mirchev acordó enviar un cargamento de AK-47 como prueba; para transportarlos, el traficante consiguió, por 30 mil dólares, un Certificado de Usuario Final (UEC, por sus siglas en inglés) de Tanzania, tramitado por un hombre llamado Subiro Osmund Mwapinga, quien formaba parte de una red que involucraba al keniano Elisha Odhiambo Asumo –el contacto original de Mirchev– y Michael Katungi Mpeirwe, un funcionario ugandés.

Después planear esta operación –no queda claro si el cargamento de rifles llegó a México–, la red corrupta conspiró para lanzarse en el tráfico de cocaína en África Oriental; el acta de imputación señala que los hombres buscaron vender un arsenal al CJNG por cerca de 58 millones de dólares, pero tres de los cuatro cómplices fueron detenidos en diversos países el año pasado.

Mirchev fue capturado en España, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta tres delitos graves, pues el gobierno de Donald Trump ha colocado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.