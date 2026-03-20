Senador Raúl Morrón buscará contender por la gubernatura de Michoacán en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de Morena, Raúl Morrón, afirmó que busca contender por la gubernatura de Michoacán en los próximos comicios electorales del 2027 en esa entidad.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista afirmó que esperará las reglas que imponga en Consejo Nacional, sin embargo, no dudó en manifestar su aspiración a contender por la gubernatura.

“Sí, estamos haciendo esfuerzos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las reglas que puso el Consejo Nacional de nuestro partido y hay que esperar los tiempos para poder manifestar este tipo de aspiraciones.

“Pero sí hay un equipo importante en Michoacán que está trabajando y que quiere que nosotros estemos al frente, pero finalmente la última palabra la tienen las michoacanas y los michoacanos que son finalmente los que van a ser consultados y consultadas para ver si ven en nosotros alguna posibilidad”, detalló.

Raul Morrón descartó que el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pueda representar un voto de castigo para Morena, ya que, afirmó, que la investigación va mostrando que quienes estuvieron involucrados en el asesinato fue el crimen organizado.